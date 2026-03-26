gardaland resort riapre il 28 marzo con nuove attrazioni

Il Gardaland Resort riapre le sue porte il 28 marzo, dando il via alla stagione 2026. La struttura introduce nuove attrazioni immersive, spettacoli dal vivo e eventi internazionali che arricchiscono il programma annuale. La riapertura segna l’inizio di un’offerta ampliata per i visitatori, con un calendario che prevede diverse attività e novità per tutta la stagione.

La riapertura del Gardaland Resort segna l’inizio ufficiale della stagione 2026, con un calendario ricco di novità tra attrazioni immersive, spettacoli dal vivo ed eventi internazionali. Il parco divertimenti sul Lago di Garda, tra i più visitati in Italia, punta ancora una volta su un’offerta pensata per un pubblico trasversale, dalle famiglie ai giovani. Tra le principali novità della stagione spicca l’arrivo di Animal Crossing: New Horizons all’interno del Gardaland SEA LIFE Aquarium, progetto sviluppato in collaborazione con Nintendo. L’esperienza combina intrattenimento e divulgazione scientifica, proponendo un percorso che unisce mondo digitale e reale con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema ambientale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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