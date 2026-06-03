Supplenti con contratto al 30 giugno 2026 | entro quando può essere utilizzata Carta del docente?

Il 28 maggio 2026, durante un question time trasmesso su OrizzonteScuola TV, si è discusso della possibilità di utilizzare la Carta del docente da parte dei supplenti con contratto fino al 30 giugno 2026. La conversazione ha riguardato i tempi entro cui i supplenti possono impiegare questa agevolazione, senza indicare modifiche o proroghe specifiche. La discussione si è concentrata sulle modalità di utilizzo e sulla validità della carta per i docenti con contratti di breve durata.

Altri tempi, altro decreto. Ma il timore che la cessazione del contratto possa far “evaporare” le somme non lascia dormire sonni tranquilli, soprattutto se si tratta di somme consistenti ottenute con sentenza. Anche per il valore che quella somma rappresenta. “Le stesse regole previste per i docenti di ruolo si applicano ai supplenti che hanno ottenuto il beneficio. Il credito può essere utilizzato entro due anni scolastici. Ad esempio, quello riconosciuto nell’anno scolastico in corso sarà spendibile fino al 31 agosto 2027. ALERT Possono però verificarsi problemi tecnici di accesso alla piattaforma nei periodi in cui il contratto risulta cessato e non ne è ancora stato attivato uno nuovo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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