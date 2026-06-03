Un incidente si è verificato questa mattina sulla superstrada Fano-Grosseto tra Fossombrone Ovest e Bellocchi, coinvolgendo più veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che stanno gestendo la viabilità. Nessuna informazione sulle condizioni delle persone coinvolte. La strada è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. La circolazione è stata rallentata nel tratto interessato.

"La superstrada Fano-Grosseto, nel tratto da Fossombrone Ovest a Bellocchi della corsia sud e in quello da Calcinelli a Fossombrone Ovest della corsia nord versa in condizioni sempre più critiche e ciò mi ha indotto a inviare a tutti i consiglieri comunali di Colli al Metauro una proposta di mozione che spero vorranno accogliere e votare, perché la sicurezza degli automobilisti è seriamente minacciata". Parole di Vladimiro Perlini (foto in alto), che dal 2009 al 2014 è stato vicesindaco di Saltara (comune fusosi nel 2017 con Montemaggiore e Serrungarina dando vita a Colli al Metauro) e che vari rumor indicano fra i candidati sindaci di Colli alle amministrative che si svolgeranno nella primavera del 2027, senza che lui si sia mai preoccupato di smentire pubblicamente tali voci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Superstrada-trappola". La ’strigliata’ di Perlini

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