Calenda rivela la strigliata di Obama a Renzi | Chiamò Matteo per correggerlo sulle sanzioni a Putin

In un nuovo libro intitolato “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”, pubblicato da Piemme, Carlo Calenda racconta di un episodio in cui l’ex presidente degli Stati Uniti avrebbe chiamato un ex premier italiano per discutere sulle sanzioni contro la Russia. Secondo quanto scritto, l’ex presidente avrebbe consigliato di modificare la posizione adottata sull’argomento. La narrazione si concentra sulle dinamiche europee e sulle relazioni tra Stati Uniti e Italia.

Si intitola “Difendere la libertà. L’ora dell’Europa”, edito da Piemme ed è il libro firmato da Carlo Calenda. Il segretario di Azione effettua un’appassionata disamina in cui si susseguono analisi politiche e geopolitiche, oltre che riflessioni spesso correlate ad episodi vissuti in prima persona durante il suo incarico da ministro dello sviluppo economico durante il governo Renzi e poi Gentiloni. Riflessioni dell’autore correlate anche a fatti indicativi, avvenuti e vissuti da Calenda in prima persona quando fu ministro dello Sviluppo economico, esecutivo Renzi, che diventano spunti per il lettore per interpretare in modo critico l’Italia nella complessità dello scacchiere internazionale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Calenda rivela la strigliata di Obama a Renzi: “Chiamò Matteo per correggerlo sulle sanzioni a Putin” Notizie correlate ‘Difendere la libertà’, Calenda rivela: “Obama chiamò Renzi per impedire blocco sanzioni a Russia”(Adnkronos) – "L'Europa è l'ultimo grande baluardo di libertà capace di guidare una reazione alle autocrazie che avanzano. Calenda svela il segreto di Obama e Renzi: il piano contro la RussiaCarlo Calenda, segretario di Azione, ha delineato un quadro geopolitico senza precedenti nel suo nuovo volume pubblicato da Piemme, dove analizza le...