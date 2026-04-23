Alluvione strigliata di Curcio agli enti locali

Dopo l’alluvione che ha colpito la Val di Zena, il commissario straordinario per la ricostruzione ha criticato gli enti locali, sottolineando che spesso si tende a considerare la figura commissariale come la risposta a tutte le criticità. Curcio ha evidenziato come questa percezione possa portare a una gestione non efficace delle emergenze, invitando le autorità a un impegno più diretto e coordinato.

Si torna a parlare di post alluvione in Val di Zena e a farlo, con i toni di una severa ‘strigliata’, è il commissario straordinario per la ricostruzione, Fabrizio Curcio: "Spesso la figura commissariale viene intesa un po’ come la soluzione di tutte le problematiche. Ma le mie competenze sono chiare". Curcio lo ha detto ieri a Bologna, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia dell’Agricoltura, nella sala dello Stabat Mater in Archiginnasio. Secondo Curcio "è necessario riportare la corretta visione sul dissesto idrogeologico: c’è una fase emergenziale, c’è una fase di ricostruzione, che in genere è supportata dal...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alluvione, strigliata di Curcio agli enti locali Notizie correlate Gli strumenti di pianificazione e programmazione integrata: giornata seminariale dedicata agli enti localiÈ in programma giovedì prossimo, 12 febbraio, presso Sala Grasso di Palazzo Caracciolo, una giornata seminariale dedicata agli enti locali. "Caso Amorosia", Tar condanna 3 enti locali per il "no" all'accesso agli attiIl Tar di Palermo ha messo un punto fermo nella battaglia legale che ha visto il Libero consorzio comunale di Agrigento contrapposto a tre enti... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Alluvione, strigliata di Curcio agli enti locali; Alluvione, il richiamo del commissario Curcio: Non risolvo tutto io, la ricostruzione ha tre fasi e ora serve la visione del territorio. Delocalizzazioni? Per chi non può ricostruire. Alluvione, strigliata di Curcio agli enti localiIl commissario alla ricostruzione: La visione del territorio e il tema del rischio è a carico delle realtà territoriali, con risorse ad hoc ... msn.com Alluvione, il richiamo del commissario Curcio: «Non risolvo tutto io, la ricostruzione ha tre fasi e ora serve la visione del territorio. Delocalizzazioni? Per chi non può ...Il commissario alla ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna: «Ai cittadini della Val di Zena dico che io mi occupo del danno, per quanto riguarda il rischio generale invece tocca ad altri indiv ... corrieredibologna.corriere.it Niardo, a quattro anni dall’alluvione il grido «Non lasciateci soli» x.com Pulizia straordinaria della spiaggia dopo l’alluvione Stiamo ripulendo la spiaggia da 800 tonnellate di tronchi, sedimenti e detriti fluviali lasciati dall’alluvione dei giorni scorsi. Un lavoro delicato e complesso, dal costo di circa 300.000 euro. Lo stiam - facebook.com facebook