Alluvione strigliata di Curcio agli enti locali

Da ilrestodelcarlino.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’alluvione che ha colpito la Val di Zena, il commissario straordinario per la ricostruzione ha criticato gli enti locali, sottolineando che spesso si tende a considerare la figura commissariale come la risposta a tutte le criticità. Curcio ha evidenziato come questa percezione possa portare a una gestione non efficace delle emergenze, invitando le autorità a un impegno più diretto e coordinato.

Si torna a parlare di post alluvione in Val di Zena e a farlo, con i toni di una severa ‘strigliata’, è il commissario straordinario per la ricostruzione, Fabrizio Curcio: "Spesso la figura commissariale viene intesa un po’ come la soluzione di tutte le problematiche. Ma le mie competenze sono chiare". Curcio lo ha detto ieri a Bologna, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Accademia dell’Agricoltura, nella sala dello Stabat Mater in Archiginnasio. Secondo Curcio "è necessario riportare la corretta visione sul dissesto idrogeologico: c’è una fase emergenziale, c’è una fase di ricostruzione, che in genere è supportata dal...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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