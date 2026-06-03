È stato pubblicato il trailer italiano di Supergirl, il film del nuovo universo cinematografico DC. Contestualmente, sono state aperte le prevendite dei biglietti per le prime proiezioni. Il trailer mostra scene con effetti visivi intensi e un’anteprima della protagonista in azione. La data di uscita ufficiale è ancora da annunciare, ma l’attesa tra i fan cresce in vista delle prime visioni.

Il nuovo, attesissimo tassello del rinnovato universo cinematografico DC compie lo scatto decisivo verso il debutto in sala. Warner Bros. ha rilasciato il nuovo monumentale trailer in italiano di Supergirl, il cinecomic che vedrà l’astro nascente Milly Alcock vestire i panni della celebre supereroina Kara Zor-El. In contemporanea con il lancio del filmato, è stata annunciata ufficialmente l’apertura delle prevendite dei biglietti su tutto il territorio nazionale. La trama della pellicola si basa sulle acclamate gestioni fumettistiche dedicate alla Ragazza d’Acciaio, proponendo una versione del personaggio decisamente più cruda, complessa e sfaccettata rispetto al passato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Supergirl: rilasciato il nuovo trailer italiano e aperte le prevendite dei biglietti

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