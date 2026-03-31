Nel nuovo trailer, Supergirl, interpretata dall'attrice Milly Alcock, entra in azione per salvare il suo unico amico. Il film tratto dai fumetti della DC sarà nelle sale italiane a partire dal 25 giugno. La pellicola introduce un nuovo personaggio e mostra alcune sequenze di azione e scene di dialogo tra i protagonisti.

Arriverà nei cinema italiani il 25 giugno il nuovo film tratto dai fumetti della DC con protagonista l'attrice Milly Alcock. Bisognerà attendere il 25 giugno prima di poter andare nelle sale a vedere Supergirl, il nuovo film prodotto dai DC Studios di cui è stato condiviso un trailer inedito che regala nuove anticipazioni sul progetto con star Milly Alcock. Il lungometraggio è un nuovo tassello dell'universo cinematografico e televisivo ideato da James Gunn e Peter Safran e arriva dopo la prima avventura di Superman, interpretato da David Corenswet. Cosa mostra il nuovo trailer di Supergirl Nel video condiviso online si vede Clark Kent, nella versione interpretata da David Corenswet nel film diretto da James Gunn (di cui potete leggere la . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Supergirl: Kara entra in azione per salvare il suo unico amico nel nuovo trailer

Articoli correlati

Leggi anche: Supergirl: Milly Alcock è la nuova Kara Zor-El tra vendetta e giustizia nel nuovo trailer

Leggi anche: Supergirl, il nuovo trailer conferma il cameo di Superman e mostra un’eroina spezzata

Aggiornamenti e contenuti dedicati su Supergirl Kara entra in azione per...

Discussioni sull' argomento Supergirl, le voci di corridoio spaventano i fan: ci sono stati 8 test-screening?; Supergirl, David Krumholtz è Zor-El: il film esplora le origini di Kara su Krypton; Supergirl: James Gunn svela quando è ambientato il film nel DCU; Supergirl: domani uscirà il nuovo trailer, ecco un breve teaser con il ritorno di Superman!.

Cosa c'entra Supergirl con John Wayne e i fratelli CoenQuanto conoscete la Donna del Domani? Anche se Supergirl, all'anagrafe di Krypton, Kara Zor-El, cugina di Superman (Kal-El), è alla sua terza apparizione cinematografica, dopo il film del 1984 con ... gqitalia.it

È stato rilasciato il trailer di SUPERGIRL. x.com

Ecco tante nuove foto ufficiali di #Supergirl Oggi pomeriggio il trailer! - facebook.com facebook