Durante la quarta giornata del CinemaCon di Las Vegas, Lucasfilm ha presentato il trailer finale e il poster ufficiale di The Mandalorian & Grogu. Il film porta sul grande schermo le avventure del personaggio principale della serie streaming, accompagnato dal suo compagno Grogu. Le prevendite per il film sono state aperte subito dopo l’annuncio. Il trailer, mostrato durante l’evento, ha suscitato l’interesse dei presenti.

Durante l’ultima giornata del CinemaCon di Las Vegas, Lucasfilm ha svelato il trailer finale e il poster ufficiale di The Mandalorian & Grogu, il lungometraggio che porta sul grande schermo le avventure del cacciatore di taglie più amato dello streaming. Diretto da Jon Favreau, il film arriverà nelle sale italiane il prossimo 20 maggio 2026, segnando il grande ritorno di Star Wars al cinema. Le notizie per i fan non finiscono qui: dalle ore 16:00 di oggi sono ufficialmente aperte le prevendite dei biglietti. Gli spettatori possono assicurarsi un posto in prima fila accedendo al sito dedicato themandalorianandgrogu.it. Ad accompagnare l’uscita del film sarà la colonna sonora del premio Oscar Ludwig Göransson, disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 15 maggio.🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - “Questa è la via”: al CinemaCon debutta il trailer finale di The Mandalorian & Grogu. Prevendite aperte!

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