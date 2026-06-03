Supercoppa amarissima Lenergy perde ai rigori
Il Lenergy Pisa Beach Soccer perde la Supercoppa ai rigori contro il Napoli, detentore della Coppa Italia. La partita si è disputata a Castelsardo, con i campioni in carica che non sono riusciti a vincere il trofeo. Dopo il pareggio nei tempi regolamentari, la squadra toscana ha ceduto nella lotteria dei rigori. La sfida si è conclusa con la vittoria del Napoli, che si è aggiudicato il primo trofeo della stagione.
di Lorenzo Vero Una Supercoppa amara, amarissima, per il Lenergy Pisa Beach Soccer. A Castelsardo, i campioni d’Italia in carica non riescono a conquistare il primo trofeo della stagione, dovendosi arrendere solamente ai calci di rigore al Napoli, detentore della Coppa Italia. Un remake dell’avvincente sfida che avuto luogo un anno fa, quando a vincere furono i nerazzurri, poi lanciati verso la conquista del tricolore. Nel tardo pomeriggio di ieri, invece, l’esito è stato diverso, al termine di una gara serratissima, conclusasi sul 2-2 al termine dei tre tempi regolamentari. Dopo circa un minuto di gioco è il Napoli a passare in vantaggio, grazie al gran destro al volo su sviluppo di calcio d’angolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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