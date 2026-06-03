supercoppa amarissima lenergy perde ai rigori

Notizia in breve

Il Lenergy Pisa Beach Soccer perde la Supercoppa ai rigori contro il Napoli, detentore della Coppa Italia. La partita si è disputata a Castelsardo, con i campioni in carica che non sono riusciti a vincere il trofeo. Dopo il pareggio nei tempi regolamentari, la squadra toscana ha ceduto nella lotteria dei rigori. La sfida si è conclusa con la vittoria del Napoli, che si è aggiudicato il primo trofeo della stagione.