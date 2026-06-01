Lenergy Pisa Beach Soccer perfetto ora la Supercoppa
Lenergy Pisa Beach Soccer ha ottenuto la qualificazione alla Supercoppa dopo aver battuto Genova BS. La squadra ha schierato Damm, Rossetti, Llorenc, Fierro, Speroni, Giolfo, D’Amico, Zuppiroli, Madsen, Carranza, Revello e Marrale. La partita si è conclusa con il risultato che consente all’Lenergy di accedere alla fase successiva della competizione. La formazione genovese ha partecipato con i giocatori citati, senza ulteriori dettagli sui marcatori o il punteggio finale.
Genova BS: Damm, Rossetti, Llorenc, Fierro, Speroni, Giolfo, D’Amico, Zuppiroli, Madsen, Carranza, Revello, Marrale. All.: Malinconico. Lenergy Pisa BS: Bernardeschi, Bertacca, Hulk, Barsotti, Fazzini, Ardil, Remedi L., Casapieri, Pugliese, Tararà, Mogavero, Remedi A.. All.: Marrucci. Reti: 4’ pp. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
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