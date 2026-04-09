Lo Sporting perde la Coppa Italia ai rigori

Nella partita di Coppa Italia, lo Sporting Scandiano è stato sconfitto ai rigori dopo un pareggio 5-5 nei tempi regolamentari e supplementari. La sfida si è conclusa con il punteggio di 5-4 ai rigori in favore della squadra di casa. La formazione ospite ha schierato in campo diversi giocatori, con sostituzioni avvenute nel corso della ripresa. La gara si è disputata a Vis Novafeltria, con entrambe le squadre che hanno dato battaglia fino al penalty finale.

VIS NOVAFELTRIA 5 SPORTING SCANDIANO 4 dopo i calci di rigore VIS NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani, Nucci (1’st Medici), Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (47’st Canini), Castellani (30’st Carbonara), Bardeggia (23’st Galli), Frihat (13’pts Camara). A disp.: Olivieri, T.Pavani, Tamagnini, Canini, Astolfi. All.: Mancini SPORTING SCANDIANO: Tarabelloni, Valestri (7’sts Lasagni), Duci (2’sts Romani), Strozzi (25’st Saetti), Saetti Baraldi, Muratori, Bottazzi (33’st Mohamed), Pederzoli, Corbelli, Giorgi, Barbieri (42’st Ferrari). A disp.: Taglini, Rinaldini, Gilioli, Meglioli. All.: Galantini Arbitro: Crociani di Cesena (Francavilla di Rimini e Caiazzo di Reggio Emilia) Reti: Giorgini (V) al 16’pt, Giorgi (S) al 32’pt, Renzi (V) al 31’st, Valestri (S) al 37’st. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lo Sporting perde la Coppa Italia ai rigori Coppa Italia, la Lazio vola in semifinale: eliminato ai rigori il BolognaLa Lazio supera ai rigori il Bologna e strappa un biglietto per la semifinale di Coppa Italia, dove incontrerà l'Atalanta di Palladino La Lazio... Leggi anche: La Lazio espugna Bologna ai rigori e sfiderà l’Atalanta in semifinale di Coppa Italia Il Marocco e troppo forte! Vincerà la coppa d’Africa #football #afcon #maroc Temi più discussi: Lo Sporting perde la Coppa Italia ai rigori; La sconfitta più dolce: il Potenza perde a Latina ma conquista Coppa Italia di C e un posto ai playoff; Il San Vito ’83 pronto all’impresa: finale di Coppa Italia di Promozione contro la corazzata Rosetana; Vis Novafeltria-Sporting Scandiano 5-4 dcr. Lo Sporting perde la Coppa Italia ai rigoriLa partita era finita 2-2 al 90’ (e dopo i supplementari) con Scandiano che aveva rimontato due volte. Esulta la Vis Novafeltria . sport.quotidiano.net Calcio dilettanti. Il Fabbrico perde per una giornata. Malavolti e MinelliSede bolognese per la finale della Coppa Italia di Promozione. Lo Sporting Scandiano affronterà il Vis Novafeltria sul ... ilrestodelcarlino.it Le pagelle della #JuvePrimavera che ha battuto il #Parma nella semifinale di #CoppaItalia I voti ai protagonisti del match - facebook.com facebook U20 | Leone-Durmisi, la Juventus conquista la finale di Coppa Italia Primavera Congratulazioni ragazzi! Il racconto del match juve.it/JParmaU2080426 x.com