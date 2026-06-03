Superbonus | sequestrati 4,3 milioni per truffa in Brianza

Le autorità hanno sequestrato 4,3 milioni di euro legati a un’indagine su una truffa riguardante il Superbonus in Brianza. Un cittadino di Treviso ha segnalato l’operazione sospetta, portando all’individuazione dell’irregolarità. La società coinvolta, con sede a Varedo, ha ricevuto assistenza da figure professionali specializzate. L’indagine ha portato al sequestro dei fondi, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti.

Come ha fatto un cittadino di Treviso a scoprire l'anomalia?. Quali figure professionali hanno aiutato la società di Varedo?. Perché il sistema di frode si estende fino alla Sicilia?. Come sono stati monetizzati i 4,3 milioni di crediti d'imposta?.? In Breve Oltre 130 clienti coinvolti tra Lombardia, Mantova e Veneto per interventi fittizi.. Credito d'imposta di 50.000 euro scoperto da un cittadino di Treviso.. Impresa siciliana indicata come capogruppo con appuntamento giudiziario ad aprile 2027.. Volume d'affari dell'azienda di Varedo raddoppiato improvvisamente durante il 2022.. Nuove accuse per la truffa Superbonus 110% in Brianza: la Procura di Monza chiude le indagini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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