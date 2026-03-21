Truffa sul Superbonus 110% sequestrati 3,5 milioni di euro

La Guardia di Finanza di Brescia ha eseguito un'operazione legata a una truffa sul Superbonus 110%, sequestrando oltre 3,5 milioni di euro. I militari hanno agito con sequestri d’urgenza, che sono stati poi convalidati dal giudice per le indagini preliminari. L’intervento riguarda un procedimento in corso che coinvolge presunti illeciti finanziari legati a lavori di ristrutturazione edilizia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza a Brescia. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno eseguito sequestri d’urgenza per oltre 3,5 milioni di euro, successivamente convalidati dal giudice per le indagini preliminari. Le somme sono legate a interventi edilizi agevolati dal Superbonus 110%, previsto dal Decreto Rilancio. Crediti fiscali inesistenti e lavori mai realizzati. Le indagini, condotte dalla Compagnia di Rovato, hanno fatto emergere una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato. Il meccanismo illecito si basava sulla creazione e diffusione di crediti fiscali fittizi, relativi a lavori di efficientamento energetico: mai eseguiti,. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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