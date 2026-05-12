Superbonus sequestrati 7 milioni | truffa di cantieri mai esistiti

Nella recente operazione delle forze dell'ordine sono stati sequestrati circa 7 milioni di euro legati a un'indagine sul Superbonus. L’indagine ha scoperto un sistema di truffa basato su cantieri mai realizzati, con tecnici che avrebbero falsificato documentazioni e pratiche. Le attività investigative si sono concentrate tra Torino e Napoli, coinvolgendo diversi professionisti nel tentativo di frodare il sistema di incentivi statali.

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? Domande chiave Come hanno fatto i tecnici a falsificare i cantieri inesistenti?. Chi sono i professionisti coinvolti nella rete tra Torino e Napoli?. Come sono stati manipolati i documenti per ottenere i crediti?. Quali rischi corrono ora i condomini che hanno firmato i contratti?.? In Breve Indagati due architetti torinesi, un ingegnere milanese e un commercialista napoletano.. Contratti firmati per lavori fittizi con scadenza ultima fissata al 31 dicembre 2023.. Professionisti hanno falsificato asseverazioni per generare crediti d'imposta da 7 milioni di euro.. Condomini vittime affrontano rischi legali e finanziari per contratti basati su falsi documenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Superbonus, sequestrati 7 milioni: truffa di cantieri mai esistiti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Truffa sul Superbonus 110%, sequestrati 3,5 milioni di euroABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza a Brescia I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia hanno... Truffa del Superbonus edilizio: 2 milioni sequestrati dalla finanza a NovaraEseguite dalle fiamme gialle anche sette misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere,... Argomenti più discussi: Maxitruffa sul Superbonus in un condominio, sequestrati 7 milioni per fatture di lavori mai eseguiti; Truffa aggravata sul Superbonus a Torino, sequestrati 7 milioni; Truffa sul Superbonus: sequestrati 7 milioni di euro - POP; Truffa aggravata sul Superbonus a Torino, sequestrati 7 milioni. Superbonus lavori a metà e cantieri irregolari: sono nel limbo 4mila condomini reddit Superbonus a Torino, sequestrati sette milioni di euro per una presunta truffaI militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Torino, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso d ... msn.com