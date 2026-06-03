I militari hanno sequestrato 240.000 euro a un’impresa edile di Vallo, sospettata di aver dichiarato lavori falsi per ottenere il Superbonus. Secondo le indagini, l’impresa avrebbe presentato documentazione ingannevole riguardo a lavori di ristrutturazione. Le forze dell’ordine hanno scoperto l’inganno attraverso verifiche tecniche sui progetti e sui lavori eseguiti, che hanno evidenziato discrepanze tra quanto dichiarato e la realtà dei fatti.

Quali lavori sono stati dichiarati falsamente per ottenere il bonus? Come hanno fatto i militari a scoprire l'inganno tecnico? Chi sono i responsabili della ricostruzione dell'edificio coinvolto? Cosa rischia l'impresa dopo il sequestro dei crediti d'imposta??? In Breve Interventi di ricostruzione totale invece di efficientamento energetico a Vallo della Lucania Collaborazione tra Guardia di Finanza di Agropoli e Carabinieri Forestali di Vallo Indagini prelim . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Superbonus: sequestrati 240.000 euro a un’impresa edile di Vallo

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