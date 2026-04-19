Durante un incontro con Papa Leone XIV, una suora ha raccontato di essere stata rapita e di aver trovato conforto nel Rosario. La religiosa ha descritto come, durante il periodo di prigionia, la preghiera le abbia dato forza e speranza. L’episodio ha suscitato un forte coinvolgimento tra i presenti, sottolineando la presenza di momenti di fede in circostanze difficili. Il Papa ha ascoltato con attenzione la testimonianza, stringendosi alla religiosa.

Una corona del Rosario tra le mani come unica ancora di salvezza: la testimonianza della suora, incontrata da Papa Leone XIV, che durante il rapimento ha trovato la luce nel buio della prigionia. Nella tappa che papa Leone XIV ha fatto in Camerun in questi primi giorni del suo viaggio apostolico in Africa c’è stato un incontro davvero toccante. Giunto a Bamenda, il pontefice ha avuto modo di incontrare molte persone tra cui alcune suore che hanno vissuto delle esperienza davvero terrificanti. In particolare una di esse, suor Carine Tangiri Mangu nell’incontrarlo gli ha raccontato della triste vicenda di cui è stata protagonista. Oltre alle sofferenze che ha patito ha parlato del Santo Rosario, come l’unica speranza in quei momenti bui.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Papa Leone XIV e il commovente incontro con la suora rapita: “Il Rosario mi ha salvata”

Papa Leone XIV rompe il protocollo: l’abbraccio commovente con il fratello Louis

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"Sono grato a Papa Leone XIV per aver detto questo. Mentre la narrativa dei media alimenta costantemente i conflitti". Così JD Vance in un post su X. La diretta su Repubblica #rep x.com