Un’anziana religiosa ha guidato contromano sull’autostrada Napoli-Salerno, percorrendo un tratto in direzione opposta. Due agenti in auto civetta sono intervenuti e sono riusciti a fermarla, evitando una possibile tragedia. La donna è stata bloccata senza incidenti. La polizia ha poi accertato le ragioni del suo comportamento. L’autostrada è rimasta chiusa momentaneamente durante le operazioni di sicurezza.

L’anziana religiosa ha percorso un tratto in direzione opposta: decisivo l’intervento di un’auto civetta della Polizia. Attimi di paura sull’ autostrada Napoli-Salerno, dove una suora alla guida di una Fiat Panda ha imboccato la carreggiata contromano, rischiando di provocare un incidente dalle conseguenze potenzialmente devastanti. Solo il tempestivo intervento di due agenti della Polizia di Stato ha evitato quello che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. L’episodio si è verificato nella tarda mattinata di mercoledì 3 giugno. La religiosa, per ragioni ancora da chiarire, ha imboccato la corsia diretta verso Napoli nel senso opposto a quello corretto, iniziando a percorrere il tratto autostradale senza rendersi conto del grave pericolo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Suora contromano sull’autostrada Napoli-Salerno, tragedia evitata grazie a due poliziotti

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Suora alla guida contromano sulla Napoli-Salerno salvata da due poliziotti

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