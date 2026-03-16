Imola poliziotti salvavita | sventati due suicidi e salvata una donna colta da malore mentre guidava

A Imola, la polizia è intervenuta prontamente in tre diverse occasioni, salvando una donna colta da malore mentre era alla guida e impedendo due tentativi di suicidio. Gli agenti sono riusciti a intervenire rapidamente, garantendo la sicurezza di tutte le persone coinvolte in questi episodi. Gli interventi sono stati effettuati senza che si verificassero conseguenze gravi.

La polizia ha eseguito a Imola negli ultimi giorni tre interventi di soccorso. Una donna colta da un grave malore è stata salvata dagli agenti durante un controllo stradale, mentre in altri due distinti episodi sono state soccorse due persone con intenti suicidi. Gli interventi sono stati resi possibili grazie all’attenzione e alla tempestività degli operatori impegnati nel controllo del territorio. Il soccorso alla donna colta da malore Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, durante un servizio di pattugliamento ordinario, gli agenti del Commissariato di P.S. di Imola hanno notato un’autovettura compiere manovre insolite e pericolose nei pressi di Via Agostino. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Imola, poliziotti "salvavita": sventati due suicidi e salvata una donna colta da malore mentre guidava Articoli correlati Colta da malore provoca incidente tra due auto: donna in codice rosso al RuggiPaura, questa mattina, in via Verdi a Pontecagnano, dove due auto (Fiat Seicento grigia e Ford Fusion) si sono scontrate per cause in corso di... Malore alla guida a Imola: donna salvata dalla polizia dopo manovre pericoloseLa conducente ha attraversato un incrocio con il semaforo rosso a causa di un grave malore.