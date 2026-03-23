Due donne investite e uccise da un’auto a Napoli ubriaco il 34enne alla guida

(Adnkronos) – Era ubriaco l'uomo che ha investito e ucciso due donne a corso Garibaldi a Napoli nella serata di ieri, domenica 22 marzo. Il 34enne è stato arrestato per omicidio stradale. Secondo quanto accertato dagli uomini dell'Unità Operativa San Lorenzo e dell'Infortunistica Stradale della Polizia Locale, due donne di nazionalità ucraina stavano attraversando Corso Garibaldi intorno alle 19.15 per dirigersi verso via San Cosmo Fuori Porta Nolana. Una volta giunte al centro della carreggiata, sono state travolte con estrema violenza da un'auto guidata da un uomo di 34 anni. A causa del violento impatto, il conducente ha perso il controllo della vettura, terminando la propria corsa contro tre veicoli regolarmente in sosta sul lato destro della strada. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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