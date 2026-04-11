Scozia marito colpevole del suicidio della moglie | Fu una vera e propria campagna di annientamento

Un uomo in Scozia è stato condannato per aver causato il suicidio della moglie attraverso violenze ripetute. La donna si è gettata da un cavalcavia, fuggendo dagli abusi subiti. La corte ha stabilito che l’uomo aveva condotto una vera e propria campagna di annientamento nei confronti della moglie, portando alla sua tragica decisione. La sentenza evidenzia le conseguenze di comportamenti violenti in ambito familiare.