Sulle tracce della Regina Viarum | la Via Appia e Tor Tre Ponti aperture straordinarie e visite guidate del Complesso Monumentale

Notizia in breve

Il Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti sarà aperto eccezionalmente al pubblico con visite guidate, in occasione degli eventi organizzati dalla Provincia di Latina per celebrare la Via Appia. La sede amministrativa della Fondazione Roffredo Caetani sarà accessibile durante queste aperture straordinarie, che fanno parte delle iniziative dedicate alla storica arteria romana. Le visite permetteranno di esplorare il complesso e scoprire il patrimonio legato alla Regina Viarum.