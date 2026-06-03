Sulle tracce della Regina Viarum | la Via Appia e Tor Tre Ponti aperture straordinarie e visite guidate del Complesso Monumentale
Il Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti sarà aperto eccezionalmente al pubblico con visite guidate, in occasione degli eventi organizzati dalla Provincia di Latina per celebrare la Via Appia. La sede amministrativa della Fondazione Roffredo Caetani sarà accessibile durante queste aperture straordinarie, che fanno parte delle iniziative dedicate alla storica arteria romana. Le visite permetteranno di esplorare il complesso e scoprire il patrimonio legato alla Regina Viarum.
In occasione dei vari eventi patrocinati dalla Provincia di Latina organizzati per celebrare l’Appia Regina Viarum arrivano anche delle aperture straordinarie del Complesso Monumentale di Tor Tre Ponti, sede amministrativa della Fondazione Roffredo Caetani.A partire da sabato 6 giugno la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Arte: riapre alle visite guidate il Complesso Monumentale della Rocca di VicopisanoDopo la pausa invernale, il Complesso Monumentale della Rocca di Vicopisano riapre le porte alle visite guidate.
Ville a Venezia, le aperture straordinarie con visite guidate gratuiteIn Veneto, alcune ville storiche apriranno le porte gratuitamente durante la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane.
Temi più discussi: Antichi Passi. L’Appia, Regina Viarum, nel suo cammino romano; Play Brindisi: spazio alle idee dei giovani per un nuovo parco del Cillarese; Sulle tracce dell’Appia Antica: la staffetta Cisterna – Lanuvio rilancia il sogno di un cammino ufficiale.
IL PARCO ACCOGLIE I CAMMINATORI DEL REGINA VIARUM FESTIVAL: QUANDO LA STORIA PASSA DA GIANOLA Nella mattinata di ieri, sabato 23 maggio, l’Infopoint di Gianola del Parco Regionale Riviera di Ulisse ha accolto i camminatori impegna facebook
Si chiude a Itri il primo Festival Regina Viarum: studenti lungo il tracciatoITRI – Si è chiuso il primo Festival Regina Viarum, cinque giorni lungo la Via Appia tra storia, cultura e territorio. L’evento conclusivo del progetto promosso dalla Regione Lazio e dedicato alla ... radioluna.it
Regina Viarum festival, il primo Cammino giovedì sul tratto romano dell’AppiaLATINA – Prenderà il via giovedì 21 maggio a Roma il primo Regina Viarum Festival, il progetto dedicato alla valorizzazione della Via Appia Antica come luogo simbolo di storia, cultura e identità de ... radioluna.it