Arte | riapre alle visite guidate il Complesso Monumentale della Rocca di Vicopisano

Dopo la pausa invernale, il Complesso Monumentale della Rocca di Vicopisano riapre le porte alle visite guidate. L’apertura è stata annunciata pochi giorni dopo il Capodanno pisano, celebrato mercoledì 25 marzo 2026. La struttura sarà accessibile ai visitatori come previsto, con orari e modalità che saranno comunicati nelle prossime settimane. La riapertura riguarda le visite guidate organizzate in collaborazione con le autorità locali.

Vicopisano (PI), 26 marzo 2026 – Trascorso il Capodanno pisano, che si è celebrato mercoledì 25 marzo anche nella Pieve di Vicopisano, nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo torna, infatti, visitabile il Complesso monumentale della Rocca, della Torre e del Camminamento del Soccorso, lo straordinario sistema fortificato legato al genio di Filippo Brunelleschi. Le aperture previste sono: sabato dalle 15:30 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19. I biglietti saranno disponibili a Palazzo Pretorio, in via del Pretorio. Alla Rocca e alla Torre e al Camminamento del Soccorso si sale, ma in realtà si entra nella storia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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