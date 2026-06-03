Sul Monte Barigazzo il Faggio entra in scena

Da parmatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul Monte Barigazzo, un evento chiamato Alberi in Cammino invita le persone a camminare tra i faggi, considerati portatori di storie. L’iniziativa si basa sull’idea che gli alberi possano comunicare e che ascoltarli richieda un percorso condiviso. L’evento si svolge in un’area naturale dove i partecipanti percorrono sentieri tra i faggi, con l’obiettivo di entrare in contatto con l’ambiente e le sue piante. La manifestazione si svolge in modo gratuito e aperto a tutti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’è un’idea semplice, quasi antica, dietro Alberi in Cammino: che gli alberi abbiano qualcosa da raccontare, e che per ascoltarli “serva camminare insieme a loro”.Domenica 14 giugno 2026, alle 16:30, il progetto ideato e interpretato da Gabriele Parrillo torna sull’Appennino parmense per la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: In Un posto al sole entra in scena il padre di Manuela

Juve in allarme: rinnovo Vlahovic complicato, il Napoli entra in scenaIl rinnovo di contratto di Vlahovic con la Juventus è diventato difficile, con il Napoli che ha contattato il padre dell’attaccante.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web