Sul Monte Barigazzo il Faggio entra in scena

Notizia in breve

Sul Monte Barigazzo, un evento chiamato Alberi in Cammino invita le persone a camminare tra i faggi, considerati portatori di storie. L’iniziativa si basa sull’idea che gli alberi possano comunicare e che ascoltarli richieda un percorso condiviso. L’evento si svolge in un’area naturale dove i partecipanti percorrono sentieri tra i faggi, con l’obiettivo di entrare in contatto con l’ambiente e le sue piante. La manifestazione si svolge in modo gratuito e aperto a tutti.