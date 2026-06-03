Sul Monte Barigazzo il Faggio entra in scena
Sul Monte Barigazzo, un evento chiamato Alberi in Cammino invita le persone a camminare tra i faggi, considerati portatori di storie. L’iniziativa si basa sull’idea che gli alberi possano comunicare e che ascoltarli richieda un percorso condiviso. L’evento si svolge in un’area naturale dove i partecipanti percorrono sentieri tra i faggi, con l’obiettivo di entrare in contatto con l’ambiente e le sue piante. La manifestazione si svolge in modo gratuito e aperto a tutti.
C’è un’idea semplice, quasi antica, dietro Alberi in Cammino: che gli alberi abbiano qualcosa da raccontare, e che per ascoltarli “serva camminare insieme a loro”.Domenica 14 giugno 2026, alle 16:30, il progetto ideato e interpretato da Gabriele Parrillo torna sull’Appennino parmense per la. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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