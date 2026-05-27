Il rinnovo di contratto di Vlahovic con la Juventus è diventato difficile, con il Napoli che ha contattato il padre dell’attaccante. La trattativa tra il giocatore e il club torinese non ha portato a un accordo, mentre il club partenopeo si è fatto avanti con un’offerta. La situazione resta in evoluzione, senza comunicazioni ufficiali da entrambe le parti. La Juventus valuta le prossime mosse, mentre il giocatore rimane in attesa di sviluppi.

Vlahovic, il rinnovo con la Juventus adesso è in salita: il Napoli chiama il padre del bomber bianconero. Cosa sta succedendo. Le parole di Damien Comolli hanno acceso nuove tensioni attorno al futuro di Dusan Vlahovic, alimentando incertezza in casa Juventus. Le sue dichiarazioni – «Vorremmo andare avanti, ma come non lo so. Dusan e suo padre, l’ultima volta che avevamo parlato, dicevano che avremmo parlato a fine stagione in base anche al raggiungimento della Champions» – fotografano uno scenario tutt’altro che rassicurante. Il rinnovo del serbo è lontano. L’entourage attende un rilancio su bonus e commissioni, mentre la dirigenza ritiene di aver già raggiunto il massimo sforzo possibile. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juve in allarme: rinnovo Vlahovic complicato, il Napoli entra in scena

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