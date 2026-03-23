Roberto continua a rivolgersi a Cristina solo per sgridarla e punirla, con un atteggiamento da padre padrone. E questo allontana ancora di più la bambina. Nonostante Marina provi a fargli capire che in questo momento la figlia ha bisogno di vicinanza e comprensione, non di autorità. Manuela va con Serena a scegliere l’abito da sposa, che le regala la sorella, in un momento molto delicato e intenso. Mentre la gemella in radio disdegna chi al giorno d’oggi ancora convola a nozze. E dal niente compare un uomo, che sicuramente sarà il padre (di cui nulla abbiamo saputo in questi 30 anni), che dalla radio viene a sapere che la figlia si sposa, e tira fuori una fototessera delle gemelle da bambine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In Un posto al sole entra in scena il padre di Manuela

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