Sul collo i segni dello scippo ladro arrestato dalla polizia locale

Notizia in breve

Durante il fine settimana, la polizia locale ha effettuato controlli nel centro storico, arrestandando un ladro che aveva lasciato segni di scippo sul collo di una vittima. Gli agenti hanno intensificato le operazioni, individuando e fermando il sospetto durante un intervento mirato. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’arresto o sull’identità dell’arrestato. La polizia prosegue con le verifiche e i controlli nelle aree centrali della città.