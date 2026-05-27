Questa mattina, su un treno diretto a Roma partito da Napoli alle 8.20, un uomo di nazionalità tunisina è stato fermato dopo aver tentato di rubare a una passeggera di Gaeta. Il fermo è avvenuto grazie all’intervento di un carabiniere e di un agente di Polizia Locale, entrambi fuori servizio, che hanno bloccato il sospetto. L’uomo è stato consegnato alle forze dell’ordine per ulteriori accertamenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Paura questa mattina sul treno per Roma partito da Napoli alle 8.20, dove un uomo di nazionalità tunisina è stato bloccato dopo un furto ai danni di una passeggera originaria di Gaeta. L’episodio si è verificato intorno alle 10, all’altezza di Sezze Romano, quando le urla della donna hanno attirato l’attenzione degli altri viaggiatori. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe nascosto sotto la maglia un computer sottratto alla passeggera. Bloccato da due appartenenti alle forze dell’ordine liberi dal servizio. A intervenire sono stati un carabiniere in servizio presso la Banca d’Italia e un agente della Polizia Locale di Roma, entrambi liberi dal servizio, che hanno notato il comportamento dell’uomo e sono riusciti a bloccarlo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Furto sul treno tra Priverno e Latina: ladro bloccato da un carabiniere ed un agente di Polizia Locale fuori servizio

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