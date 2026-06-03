Suino senza marchio auricolare | il Tar annulla l' ordine di abbattimento dell' Asl

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha annullato l'ordine di abbattimento di un suino, disposto dal servizio veterinario dell'Asl. La motivazione riguarda il fatto che l’animale, allevato per uso personale, non aveva il marchio auricolare identificativo. Il provvedimento di abbattimento, quindi, è stato revocato. La decisione si basa sulla mancanza di marchio, elemento richiesto dalla normativa per gli animali da allevamento.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione di Salerno, ha annullato il provvedimento con cui il servizio veterinario dell'Asl aveva disposto l'abbattimento di un suino allevato per autoconsumo, ritenuto irregolare in quanto privo del marchio auricolare identificativo. La. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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