Sud del Libano a ferro e fuoco La furia di Israele non si placa

Da cms.ilmanifesto.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel sud del Libano, i combattimenti e i bombardamenti israeliani continuano senza sosta, nonostante il primo giorno di negoziati alla Casa Bianca tra le parti. Le operazioni militari proseguono nella regione, con esplosioni e incendi evidenti. Non sono stati riportati momenti di tregua o cessate il fuoco durante le trattative, e la situazione sul campo rimane molto tesa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il gioco sporco A nulla sono valse le rassicurazioni Usa. E resta la minaccia di affondare i colpi su Beirut Il gioco sporco A nulla sono valse le rassicurazioni Usa. E resta la minaccia di affondare i colpi su Beirut Il primo dei due giorni di negoziati alla Casa Bianca tra Libano e Israele non ha fermato i bombardamenti israeliani e i combattimenti in Libano. La diplomazia libanese prova a portare a casa almeno una sospensione degli attacchi israeliani o quantomeno il rientro dell’escalation iniziata la settimana scorsa, quando il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato tutta l’area a sud del fiume Zahrani, a una quarantina di chilometri dal confine, «zona di guerra». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

sud del libano a ferro e fuoco la furia di israele non si placa
© Cms.ilmanifesto.it - Sud del Libano a ferro e fuoco. La furia di Israele non si placa
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Israele avvia le operazioni di terra nel sud del Libano. Nyt: “Divergenze tra Usa e Israele sugli obiettivi in Iran” – DirettaIsraele ha iniziato operazioni di terra nel sud del Libano, secondo fonti ufficiali.

Israele spiana la strada alle truppe di terra nel Libano del sudL’esercito israeliano ha annunciato che continuerà a condurre attacchi nel Libano del sud fino a quando non avrà ristabilito una sicurezza nella...

Temi più discussi: Libano, le forze israeliane avanzano nel sud e conquistano il castello di Beaufort; Piccoli droni-killer, incubo dei soldati israeliani schierati nel sud del Libano; Libano, continuano gli attacchi israeliani in tutto il sud del Paese; Medio Oriente: Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due.

sud del libano sud del libano aScontro verbale tra Trump e Netanyahu e escalation militare nel sud del LibanoUn acceso scambio verbale tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu ha segnato un punto di rottura nella cooperazione sul conflitto con l'Iran: il presidente Usa avrebbe bloccato un attacco su Beirut, men ... notizie.it

sud del libano sud del libano aRaid israeliani nel sud Libano: un morto e attacchi a KhiamIl sud del Libano è stato teatro di una serie di raid aerei israeliani, che hanno purtroppo causato la morte di almeno una persona. Le incursioni, prontamente riportate dai media libanesi, si sono con ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web