Nel sud del Libano, i combattimenti e i bombardamenti israeliani continuano senza sosta, nonostante il primo giorno di negoziati alla Casa Bianca tra le parti. Le operazioni militari proseguono nella regione, con esplosioni e incendi evidenti. Non sono stati riportati momenti di tregua o cessate il fuoco durante le trattative, e la situazione sul campo rimane molto tesa.

Il gioco sporco A nulla sono valse le rassicurazioni Usa. E resta la minaccia di affondare i colpi su Beirut Il gioco sporco A nulla sono valse le rassicurazioni Usa. E resta la minaccia di affondare i colpi su Beirut Il primo dei due giorni di negoziati alla Casa Bianca tra Libano e Israele non ha fermato i bombardamenti israeliani e i combattimenti in Libano. La diplomazia libanese prova a portare a casa almeno una sospensione degli attacchi israeliani o quantomeno il rientro dell’escalation iniziata la settimana scorsa, quando il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato tutta l’area a sud del fiume Zahrani, a una quarantina di chilometri dal confine, «zona di guerra». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Segui gli aggiornamenti su Israele.

© Cms.ilmanifesto.it - Sud del Libano a ferro e fuoco. La furia di Israele non si placa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Israele avvia le operazioni di terra nel sud del Libano. Nyt: “Divergenze tra Usa e Israele sugli obiettivi in Iran” – DirettaIsraele ha iniziato operazioni di terra nel sud del Libano, secondo fonti ufficiali.

Israele spiana la strada alle truppe di terra nel Libano del sudL’esercito israeliano ha annunciato che continuerà a condurre attacchi nel Libano del sud fino a quando non avrà ristabilito una sicurezza nella...

Temi più discussi: Libano, le forze israeliane avanzano nel sud e conquistano il castello di Beaufort; Piccoli droni-killer, incubo dei soldati israeliani schierati nel sud del Libano; Libano, continuano gli attacchi israeliani in tutto il sud del Paese; Medio Oriente: Israele stringe la morsa e taglia il Libano in due.

La conquista del Castello di Beaufort, posizione strategica nel sud del Libano, al confine con Israele. 44 anni fa gli israeliani l'avevano strappato all'Olp, ora agli Hezbollah che da lì scagliavano missili contro i villaggi israeliani. #Tg1 31 maggio x.com

Il PM del Libano condanna la 'politica della terra bruciata' israeliana mentre nuovi attacchi colpiscono il sud reddit

Scontro verbale tra Trump e Netanyahu e escalation militare nel sud del LibanoUn acceso scambio verbale tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu ha segnato un punto di rottura nella cooperazione sul conflitto con l'Iran: il presidente Usa avrebbe bloccato un attacco su Beirut, men ... notizie.it

Raid israeliani nel sud Libano: un morto e attacchi a KhiamIl sud del Libano è stato teatro di una serie di raid aerei israeliani, che hanno purtroppo causato la morte di almeno una persona. Le incursioni, prontamente riportate dai media libanesi, si sono con ... it.blastingnews.com