L’esercito israeliano ha annunciato che continuerà a condurre attacchi nel Libano del sud fino a quando non avrà ristabilito una sicurezza nella regione. Il capo di stato maggiore ha dichiarato questa intenzione durante una visita ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sui piani specifici o sulle operazioni in corso, ma l’obiettivo dichiarato è di rafforzare la presenza militare e la stabilità locale.

La guerra grande I bombardamenti sull'asse meridionale, da ovest a est, servono a Tel Aviv a preparare l'invasione. Obiettivo dichiarato, una zona di sicurezza che - nei fatti - è una nuova occupazione La guerra grande I bombardamenti sull'asse meridionale, da ovest a est, servono a Tel Aviv a preparare l'invasione. Obiettivo dichiarato, una zona di sicurezza che - nei fatti - è una nuova occupazione Se la notte appena trascorsa è stata relativamente tranquilla in una Beirut sotto la pioggia, non si può dire altrettanto del sud. In questa fase della guerra, l’aviazione israeliana concentra i bombardamenti su questa parte del paese, in particolare sulle zone a ridosso del confine. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Israele spiana la strada alle truppe di terra nel Libano del sud

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