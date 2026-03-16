Israele ha iniziato operazioni di terra nel sud del Libano, secondo fonti ufficiali. La notizia è stata riportata da diversi media e conferma l’azione militare in corso nella regione. Nel frattempo, si registrano divergenze tra Stati Uniti e Israele riguardo agli obiettivi in Iran, come riferito da fonti vicine alla Casa Bianca. La situazione rimane sotto stretta osservazione internazionale.

Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato “operazioni terrestri limitate e mirate” contro Hezbollah nel sud del Libano. Queste “operazioni terrestri limitate e mirate” hanno come obiettivi “importanti roccaforti di Hezbollah” e puntano a “rafforzare gli avamposti difensivi” nel Libano meridionale, ha affermato l’Idf in un comunicato. “Questa attività fa parte di più ampi sforzi difensivi per stabilire e rafforzare una posizione difensiva avanzata, che comprende lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche e l’eliminazione dei terroristi che operano nell’area”, aggiungono le forze armate israeliane, spiegando che il piano è di “creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti nel nord di Israele”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Israele avvia le operazioni di terra nel sud del Libano. Nyt: “Divergenze tra Usa e Israele sugli obiettivi in Iran” – Diretta

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