Due corpi sono stati trovati in una stessa area vicino a una grotta alle Maldive, a pochi metri l’uno dall’altro. Un squalo tigre si trovava nelle vicinanze, con l’aspetto di essere pronto ad attaccare. Un soccorritore finlandese ha riferito che lo scopo non era salvare vite, ma aiutare a riportare le vittime alle famiglie. Non sono stati effettuati salvataggi di persone vive durante l’intervento.

“Non abbiamo salvato vite, purtroppo. Abbiamo aiutato a riportare quelle vittime alle loro famiglie. Questo, per noi, era l’obiettivo che contava”. Patrik Grönqvist, 54 anni, subacqueo finlandese, racconta così al Corriere della Sera la spedizione nella grotta marina di Dhekunu Kandu, alle Maldive, dove sono stati recuperati i corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Federico Gualtieri e di Muriel Oddenino. Insieme a Sami Paakkarinen e Jenni Westerlund, Grönqvist ha partecipato alla missione che ha permesso di riportare a casa le vittime. Per questo il presidente Mattarella ha conferito ai tre l’onorificenza al Merito della Repubblica italiana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “I corpi erano nella stessa area, a pochi metri l’uno dall’altro. Fuori c’era uno squalo tigre che sembrava pronto ad attaccare”: parla Patrik Grönqvist, il soccorritore finlandese sceso nella grotta alle Maldive

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