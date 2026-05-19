Cos’è l’effetto Venturi I sub morti alle Maldive risucchiati dalla corrente della grotta

Da quotidiano.net 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il recupero dei primi corpi dei sub italiani deceduti alle Maldive ha preso avvio, portando alla luce nuove informazioni sulle circostanze del loro decesso. I corpi sono stati trovati in una grotta marina, dove si sono verificati incidenti legati alle correnti. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle immersioni subacquee e sulle condizioni ambientali delle zone di immersione. Le operazioni di recupero continuano, mentre le autorità analizzano i dettagli emersi.

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Roma, 19 maggio 2026 – Il recupero dei primi corpi dei sub italiani   morti alle Maldive inizia a far luce sulle cause del decesso. La biologa e docente universitaria Monica Montefalcone e il neolaureato Federico Gualtieri avevano finito l’aria nelle bombole, particolare che farebbe tramontare l’ipotesi inizialmente accreditata dell’ossigeno tossico. Ma saranno gli ulteriori esami, sui corpi e sull’equipaggiamento in dotazione a consentire una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto nella grotta degli squali a oltre 60 metri di profondità. Man mano che emergono nuovi dettagli, gli esperti iniziano a fare ipotesi più pertinenti con lo scenario che potrebbero aver trovato i 5 sub italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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