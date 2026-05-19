Cos’è l’effetto Venturi I sub morti alle Maldive risucchiati dalla corrente della grotta

Il recupero dei primi corpi dei sub italiani deceduti alle Maldive ha preso avvio, portando alla luce nuove informazioni sulle circostanze del loro decesso. I corpi sono stati trovati in una grotta marina, dove si sono verificati incidenti legati alle correnti. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle immersioni subacquee e sulle condizioni ambientali delle zone di immersione. Le operazioni di recupero continuano, mentre le autorità analizzano i dettagli emersi.

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