Cos’è l’effetto Venturi I sub morti alle Maldive risucchiati dalla corrente della grotta
Il recupero dei primi corpi dei sub italiani deceduti alle Maldive ha preso avvio, portando alla luce nuove informazioni sulle circostanze del loro decesso. I corpi sono stati trovati in una grotta marina, dove si sono verificati incidenti legati alle correnti. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza nelle immersioni subacquee e sulle condizioni ambientali delle zone di immersione. Le operazioni di recupero continuano, mentre le autorità analizzano i dettagli emersi.
Roma, 19 maggio 2026 – Il recupero dei primi corpi dei sub italiani morti alle Maldive inizia a far luce sulle cause del decesso. La biologa e docente universitaria Monica Montefalcone e il neolaureato Federico Gualtieri avevano finito l’aria nelle bombole, particolare che farebbe tramontare l’ipotesi inizialmente accreditata dell’ossigeno tossico. Ma saranno gli ulteriori esami, sui corpi e sull’equipaggiamento in dotazione a consentire una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto nella grotta degli squali a oltre 60 metri di profondità. Man mano che emergono nuovi dettagli, gli esperti iniziano a fare ipotesi più pertinenti con lo scenario che potrebbero aver trovato i 5 sub italiani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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