NAPOLI, 3 GIUGNO 2026 – In attesa dell’avvio del Campania Teatro Festival 2026, Rai 5 dedica una prima serata speciale alla manifestazione culturale diretta da Ruggero Cappuccio. Sabato 6 giugno, alle ore 22:38, andrà infatti in onda in prima visione il docufilm firmato dalla regista Nadia Baldi, dedicato ai protagonisti e ai temi che hanno caratterizzato la precedente edizione della rassegna. L’opera propone una lettura non cronachistica del Festival, offrendo al pubblico una riflessione sul ruolo dell’arte come strumento di consapevolezza, dialogo e crescita collettiva. Arte e dialogo nel segno della pace. Con il titolo ideale “Battiti per la Pace”, il docufilm racconta l’impegno culturale della manifestazione attraverso le testimonianze di artisti, attori, musicisti e protagonisti della scena contemporanea. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Su Rai 5 il docufilm sul Campania Teatro Festival

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Documentario Campania Teatro Festival 2025

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