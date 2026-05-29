È stata presentata la diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia. La manifestazione, alla decima sotto la direzione artistica di Ruggero Cappuccio, si svolgerà nel rispetto delle tradizioni teatrali e culturali della regione. La rassegna si propone di unire scena e memoria, sottolineando il ruolo del teatro come veicolo di pace e riflessione. La programmazione sarà annunciata nelle prossime settimane.

Nella sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia, è stata presentata la diciannovesima edizione del Campania Teatro Festival, la decima affidata alla direzione artistica di Ruggero Cappuccio. Accanto a lui, il presidente della Fondazione Campania dei Festival Alessandro Barbano e l’assessore alla Cultura della Regione Campania Onofrio Cutaia per illustrare il programma di una manifestazione che,dal 12 giugno al 12 luglio 2026,attraverserà la regione come un viaggio dell’anima, scegliendo come titolo “Universo di pace”. Il Festival risponde con l’arte, con oltre 150 appuntamenti tra debutti, coproduzioni, mostre, incontri e percorsi interdisciplinari capaci di intrecciare linguaggi differenti. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Campania Teatro Festival l’arte invoca la pace tra scena e memoria

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