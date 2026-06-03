Su La7 Faccetta nera – Conquista e caduta dell’impero il secondo speciale di Una Giornata Particolare

Notizia in breve

Stasera su La7 va in onda il secondo speciale di Una Giornata Particolare intitolato “Faccetta nera – Conquista e caduta dell’impero”, condotto da Aldo Cazzullo. Il programma segue il primo episodio, che ha registrato ascolti record. Il focus è sul colonialismo fascista, con approfondimenti storici sull’epoca e sui fatti legati all’esercito e alle politiche coloniali. La trasmissione si concentra sui temi della conquista e della successiva caduta dell’impero.