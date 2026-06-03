Su La7 Faccetta nera – Conquista e caduta dell’impero il secondo speciale di Una Giornata Particolare
Stasera su La7 va in onda il secondo speciale di Una Giornata Particolare intitolato “Faccetta nera – Conquista e caduta dell’impero”, condotto da Aldo Cazzullo. Il programma segue il primo episodio, che ha registrato ascolti record. Il focus è sul colonialismo fascista, con approfondimenti storici sull’epoca e sui fatti legati all’esercito e alle politiche coloniali. La trasmissione si concentra sui temi della conquista e della successiva caduta dell’impero.
ROMA – Dopo il primo appuntamento che ha fatto segnare ascolti record, stasera su La7 Aldo Cazzullo conduce “Faccetta nera – Conquista e caduta dell’impero”, il secondo speciale di Una Giornata Particolare dedicato al colonialismo fascista. La puntata inizia con il racconto della battaglia dell’Amba Aradam, uno degli episodi più sanguinosi della guerra d’Etiopia, il momento in cui l’avanzata italiana mostra definitivamente il suo volto più feroce; l’uso di gas tossici su vasta scala segna un punto di non ritorno nella crudeltà bellica. Da lì Cazzullo entra nel cuore del conflitto, raccontando la battaglia del lago Ascianghi, l’ultimo grande scontro prima della caduta di Addis Abeba, e l’attentato a Rodolfo Graziani, il generale che sostituì Badoglio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
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