Novant’anni fa, Mussolini annunciò dal balcone di Palazzo Venezia il ritorno dell’Impero italiano, segnando l’inizio di una campagna coloniale in Africa. La trasmissione su La7 di ‘Una Giornata Particolare’ analizza il ruolo delle forze italiane in Africa e le conseguenze di quel periodo. La puntata si concentra sulla propaganda e sulle azioni militari durante il colonialismo, senza commenti o interpretazioni, presentando i fatti storici in modo diretto e cronologico.

ROMA – Novant’anni fa in questi stessi giorni Mussolini annunciava dal balcone di Palazzo Venezia il ritorno dell’Impero sui colli fatali di Roma. Fu il culmine del consenso al regime, ma in realtà fu un crimine e una tragedia. A quasi un secolo dall’impresa che costò migliaia di vite italiane e africane, un reportage analizza luci e ombre di una pagina cupa e troppo spesso dimenticata della storia italiana. Stasera su La7 Aldo Cazzullo conduce “Faccetta nera – Gli Italiani in Africa”, il primo dei due speciali di ‘Una Giornata Particolare’ che affrontano uno dei passaggi più dolorosi e rimossi della nostra storia: il colonialismo italiano.... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “Faccetta nera – Gli Italiani in Africa”, su La7 speciale di ‘Una Giornata Particolare’ sul colonialismo

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