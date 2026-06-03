Su Gaza non siamo d’accordo Erri De Luca fuori da Salerno Letteratura Lui replica | È il Festival che si è escluso da me

Erri De Luca, inizialmente previsto come ospite di apertura della prossima edizione di Salerno Letteratura, non prenderà parte all’evento. Il suo nome è scomparso dal cartellone e lui stesso ha commentato che è stato il festival a escluderlo, non viceversa. La motivazione ufficiale non è stata comunicata, e il motivo della sua esclusione non è stato reso pubblico.

Doveva essere Erri De Luca ad aprire l’edizione 2026 di Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno, ma il suo nome è improvvisamente scomparso dal cartellone inaugurale. La decisione arriva dopo le recenti dichiarazioni dello scrittore sul conflitto israelo-palestinese e sull’uso del termine genocidio riferito alla guerra a Gaza. A confermare la scelta è stato Gennaro Carillo, direttore artistico della manifestazione insieme a Paolo Di Paolo. Intervistato da Il Mattino, Carillo ha respinto le accuse di «censura», spiegando che la decisione è maturata per evitare possibili strumentalizzazioni. «Abbiamo ritenuto opportuno... 🔗 Leggi su Open.online

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«Su Gaza non siamo d’accordo». Erri De Luca escluso dal Festival Salerno Letteratura, la direzione artistica: «Nessuna censura»Erri De Luca, che avrebbe dovuto aprire l’edizione 2026 del Festival Salerno Letteratura, non figura più nel programma ufficiale.

Argomenti più discussi: Sionismo: le scuse di Erri De Luca: Non volevo offendere la sensibilità di chi sostiene la causa palestinese, che condivido; De Luca e De Gregori siamo noi, non iscritti al Club del genocidio; Caro Erri De Luca, per non fare da ornamento intellettuale affacciati sul pensiero antisionista; De Gregori, De Luca e l'intolleranza della nuova sinistra illiberale su Israele e Gaza.

Siamo tornati al reato di opinione - Erri De Luca escluso da Salerno Letteratura per le parole su Gaza. La direzione del Festival: non è censura ma sui morti in Palestina non c'è identità di vedute @Corriere x.com

Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio reddit