Erri De Luca è stato escluso dalla prolusione prevista al Festival Salerno Letteratura, che si svolge dal 13 al 20 giugno. Lo scrittore ha commentato che il festival stesso si è escluso da lui a causa delle sue frasi su Gaza. La decisione di non farlo partecipare è stata comunicata prima dell’evento. La sua presenza era prevista come parte del programma, ma è stata rimossa senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

Erri De Luca è stato escluso dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere al Festival Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno. Il motivo? Le sue dichiarazioni su Israele e la Palestina pronunciate alla vigilia dell’International Writers Festival di Mishkenot Sha’ananim a Gerusalemme. “La prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona, quanto meno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza”, ha spiegato il direttore artistico della kermesse salernitana, Gennaro Carillo, secondo quanto riferito da Il Mattino. Ed essendo la prolusione l’atto che apre il Festival “abbiamo preferito riconsiderare la nostra decisione originaria, anche per evitare strumentalizzazioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Erri De Luca fuori dal Salerno Letteratura per le frasi su Gaza. Lui: "È il festival che si è escluso da me"

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Erri De Luca escluso dal Festival di Salerno Letteratura: Non condividiamo le sue parole su Gaza

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Amo le voci fuori dal coro. Quelle con cui sono d’accordo a costo di sembrare eretica,fuori dalla grazia di Dio e suscitare commenti poco gentili Amo Erri De Luca Amo Israele Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio x.com

Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio reddit

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