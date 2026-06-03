Su Gaza non siamo d’accordo Erri De Luca escluso dal Festival Salerno Letteratura la direzione artistica | Nessuna censura

Da open.online 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Erri De Luca, che avrebbe dovuto aprire l’edizione 2026 del Festival Salerno Letteratura, non figura più nel programma ufficiale. La decisione di escluderlo è stata comunicata dalla direzione artistica, che ha negato ogni motivo di censura. La motivazione ufficiale non è stata resa nota, e il suo nome non appare più tra gli autori previsti per l’evento, che si svolgerà dal 13 al 20 giugno.

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Doveva essere Erri De Luca ad aprire l’edizione 2026 di Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno, ma il suo nome è improvvisamente scomparso dal cartellone inaugurale. La decisione arriva dopo le recenti dichiarazioni dello scrittore sul conflitto israelo-palestinese e sull’uso del termine genocidio riferito alla guerra a Gaza. A confermare la scelta è stato Gennaro Carillo, direttore artistico della manifestazione insieme a Paolo Di Paolo. Intervistato da Il Mattino, Carillo ha respinto le accuse di «censura», spiegando che la decisione è maturata per evitare possibili strumentalizzazioni. «Abbiamo ritenuto opportuno... 🔗 Leggi su Open.online

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Erri De Luca non aprirà più Salerno Letteratura dopo le sue dichiarazioni sul genocidio a GazaErri De Luca non parteciperà più a Salerno Letteratura dopo le sue dichiarazioni sul conflitto a Gaza.

Erri De Luca non aprirà più “Salerno Letteratura” dopo le sue dichiarazioni sul genocidio a GazaErri De Luca non sarà più presente all'edizione di quest'anno di Salerno Letteratura, dopo aver rilasciato dichiarazioni sul conflitto a Gaza.

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