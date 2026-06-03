Su Gaza non siamo d’accordo Erri De Luca escluso dal Festival Salerno Letteratura la direzione artistica | Nessuna censura

Erri De Luca, che avrebbe dovuto aprire l’edizione 2026 del Festival Salerno Letteratura, non figura più nel programma ufficiale. La decisione di escluderlo è stata comunicata dalla direzione artistica, che ha negato ogni motivo di censura. La motivazione ufficiale non è stata resa nota, e il suo nome non appare più tra gli autori previsti per l’evento, che si svolgerà dal 13 al 20 giugno.

Doveva essere Erri De Luca ad aprire l’edizione 2026 di Salerno Letteratura, in programma dal 13 al 20 giugno, ma il suo nome è improvvisamente scomparso dal cartellone inaugurale. La decisione arriva dopo le recenti dichiarazioni dello scrittore sul conflitto israelo-palestinese e sull’uso del termine genocidio riferito alla guerra a Gaza. A confermare la scelta è stato Gennaro Carillo, direttore artistico della manifestazione insieme a Paolo Di Paolo. Intervistato da Il Mattino, Carillo ha respinto le accuse di «censura», spiegando che la decisione è maturata per evitare possibili strumentalizzazioni. «Abbiamo ritenuto opportuno... 🔗 Leggi su Open.online

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Erri De Luca non aprirà più Salerno Letteratura dopo le sue dichiarazioni sul genocidio a GazaErri De Luca non parteciperà più a Salerno Letteratura dopo le sue dichiarazioni sul conflitto a Gaza.

Erri De Luca non aprirà più “Salerno Letteratura” dopo le sue dichiarazioni sul genocidio a GazaErri De Luca non sarà più presente all'edizione di quest'anno di Salerno Letteratura, dopo aver rilasciato dichiarazioni sul conflitto a Gaza.

Argomenti più discussi: Sionismo: le scuse di Erri De Luca: Non volevo offendere la sensibilità di chi sostiene la causa palestinese, che condivido; De Luca e De Gregori siamo noi, non iscritti al Club del genocidio; Caro Erri De Luca, per non fare da ornamento intellettuale affacciati sul pensiero antisionista; Erri De Luca: Genocidio a Gaza? Una distorsione storica e verbale.

Non si fanno roghi di libri, dice. Orrore, evoca passati terribili. Vero. Domanda: avete visto in giro, voi, immagini di qualcuno che fa davvero i falò dei libri di De Luca? La possiamo finire una volta per tutte con questo gaslighting? Se interessa sapere, a Gaza da x.com

Erri De Luca a Gerusalemme: Sono un sionista e a Gaza non c’è nessun genocidio reddit