Stuprate solo perché bianche e cristiane

Una donna ha dichiarato di essere stata stuprata perché di religione cristiana e di pelle bianca. In Gran Bretagna emergono testimonianze di presunte attività di gang composte da uomini pakistani coinvolte in abusi. È stato diffuso anche un video in cui si sente una persona dire: «Non respiro più».

Quando, due giorni fa, il parlamentare britannico Rupert Lowe si è presentato di fronte ai suoi colleghi, aveva con sé dei fogli di carta. Su di essi non c’era scritto solamente il discorso che avrebbe dovuto tenere ma anche, e soprattutto, le testimonianze delle vittime delle grooming gang, le bande di pachistani che, a partire dal 2001, hanno violentato giovani ragazze (spesso minorenni bianche) in modo organizzato. Una rete criminale diffusa in almeno 85 aree del Regno Unito che, a lungo, ha agito nell’ombra. Lowe ha letto le testimonianze delle vittime e ha chiesto al Parlamento britannico di agire. Ha chiesto di farlo «finalmente», visto che per tanto tempo i politici di sinistra hanno fatto il possibile per minimizzare il caso. 🔗 Leggi su Laverita.info

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i dont support him but its the truth

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