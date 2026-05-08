Una casa di moda famosa per i suoi abiti da sposa e le sneakers bianche sta affrontando un periodo difficile. La domanda sulla capacità di una maison di resistere alla perdita del suo fondatore si pone in modo sempre più pressante. Negli ultimi tempi, sono stati registrati segnali di crisi e difficoltà finanziarie, che hanno portato a riflettere sul futuro del marchio. La situazione attuale ha coinvolto vari aspetti dell'azienda, dalla produzione alle strategie di mercato.

Una casa di moda può sopravvivere al suo fondatore? Per ogni brand arriva – in modo più o meno ponderato – il momento di porsi questa domanda. Nel caso di Alexander McQueen, non c’è stato neanche il tempo di immaginare una successione: lo stilista fu trovato morto nel 2010, mentre il marchio era all’apice del successo. Nei tredici anni successivi è stata Sarah Burton a tenere in vita il marchio, prima di lasciare le redini a Seán McGirr. Ma un conto è la direzione artistica, un altro è la strategia economica. L’epilogo della storia lo conosciamo: bilanci in perdita, un imponente piano di ristrutturazione, tagli ai negozi e ai dipendenti. Il gruppo Kering – a cui fa capo il brand – ha confermato licenziamenti sia a Londra che nei siti produttivi italiani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dall’abito da sposa di Kate Middleton alle sneakers bianche: perché Alexander McQueen è in crisi

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