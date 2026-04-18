orrore a milano due turiste stuprate vicino a piazza duomo

Due turiste olandesi sono state vittime di violenza nelle vicinanze di piazza Duomo a Milano, secondo quanto riferito dalle autorità. L’incidente è avvenuto nella notte di ieri e, al momento, le forze dell’ordine stanno indagando per identificare l’autore o gli autori del reato. La zona interessata è molto frequentata, soprattutto di sera, e le forze di sicurezza stanno rafforzando i controlli.

L’incubo per le due turiste olandesi si è materializzato ieri notte a due passi da piazza Duomo. Lì, stando al racconto messo nero su bianco nella denuncia presentata nel pomeriggio ai carabinieri, sarebbero state aggredite da un uomo che avevano conosciuto poco prima, al termine di una serata trascorsa in un locale: la ventitreenne sarebbe stata stuprata, mentre l’amica ventiquattrenne sarebbe stata costretta a rimanere lì e a subìre a sua volta palpeggiamenti e atti sessuali contro la sua volontà. Dopo l’orrore, le ragazze, a cui lo sconosciuto avrebbe anche rubato i cellulari, sono riuscite in qualche modo a scappare e a raggiungere a piedi la caserma di via Moscova per chiedere aiuto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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