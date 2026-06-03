Studenti e amministratori omaggiano il sindaco pescatore | un albero nel suo ricordo

Notizia in breve

A Surbo è stata piantata un’albero in memoria di Angelo Vassallo, noto come il “sindaco pescatore” di Pollica, assassinato nel 2010. La cerimonia ha coinvolto studenti e amministratori locali, che hanno partecipato alla piantumazione nel rispetto della sua memoria. L’evento si è svolto oggi, senza ulteriori dettagli sulla località o sui partecipanti.