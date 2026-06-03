Studenti e amministratori omaggiano il sindaco pescatore | un albero nel suo ricordo
A Surbo è stata piantata un’albero in memoria di Angelo Vassallo, noto come il “sindaco pescatore” di Pollica, assassinato nel 2010. La cerimonia ha coinvolto studenti e amministratori locali, che hanno partecipato alla piantumazione nel rispetto della sua memoria. L’evento si è svolto oggi, senza ulteriori dettagli sulla località o sui partecipanti.
SURBO - Si è svolta oggi a Surbo la cerimonia di piantumazione di un albero dedicato alla memoria di Angelo Vassallo, il "sindaco pescatore" di Pollica, ucciso nel settembre del 2010. Un evento che ha visto la partecipazione attiva degli alunni delle scuole del territorio, degli insegnanti e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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