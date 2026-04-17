Oggi a Bisceglie si sono tenuti i funerali di Alicia Amoruso, una ragazza di 12 anni deceduta quattro giorni fa a causa di un albero caduto durante una tempesta. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio senza la presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e con un lutto cittadino. La madre della giovane ha pronunciato parole toccanti, implorando un risveglio impossibile dopo la tragedia.

Oggi pomeriggio si sono svolti a Bisceglie i funerali di Alicia Amoruso. Particolarmente toccante il momento in cui la mamma ha detto “svegliati”, un risveglio impossibile perché quattro giorni fa, per il vento, un albero sradicato è finito addosso alla dodicenne che tornava a casa da scuola. Alle esequie non erano presenti amministratori comunali, non voluti dalla famiglia. Lutto cittadino oggi a Bisceglie. (immagine: tratta da video di Bisceglie uguale popolo) L'articolo Bisceglie: i funerali di Alicia Amoruso, morta a 12 anni per un albero che le è crollato addosso Le esequie nel pomeriggio senza la presenza di amministratori comunali, lutto cittadino proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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