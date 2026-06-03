Studenti alla scoperta dei crimini contro il patrimonio culturale con Soprintendenza e carabinieri

Studenti hanno partecipato a un percorso formativo con la Soprintendenza e i Carabinieri per conoscere i crimini contro il patrimonio culturale. L’iniziativa ha affrontato temi come il furto di affreschi, il trafugamento di reperti archeologici e le falsificazioni di documenti. Durante le attività, sono stati illustrati i rischi e le conseguenze di questi reati, evidenziando l’importanza della tutela e della corretta conservazione del patrimonio culturale.

Che cosa accade quando un affresco viene strappato dal luogo per cui era stato concepito? Quando un reperto archeologico viene sottratto al suo contesto originario? O quando un documento viene falsificato e perde la sua capacità di testimoniare la verità dei fatti?Sono alcune delle domande che. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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