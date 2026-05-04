Gli studenti ciceroni d' eccezione per le visite guidate gratuite alla scoperta del patrimonio artistico della città

Un nuovo progetto offre agli studenti delle scuole superiori un'opportunità di scoprire e condividere il patrimonio artistico locale. Chiamato ‘Cicerone per un giorno’, l'iniziativa prevede visite guidate gratuite condotte dai giovani stessi, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini i tesori artistici della città. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e coinvolge il Museo della città.

Conoscere meglio il patrimonio artistico della città per saperlo raccontare ai concittadini. ‘Cicerone per un giorno’ è un progetto indirizzato agli studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado della città, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con il Museo.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Visite guidate lungo le stazioni della M4 alla scoperta della storia della cittàLa realizzazione della nuova linea metropolitana M4 di Milano non è stata soltanto una grande opera infrastrutturale, ma anche un’occasione... Perugia, a Pasquetta visite guidate e laboratori alla scoperta delle tradizioni della cittàMostre, visite guidate, laboratori e folklore per una Pasquetta all'insegna delle tradizioni. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alunni ‘ciceroni’ delle bellezze di Novellara; Sernaglia abbraccia la Normandia: gemellaggio con Clécy tra cultura e tecnologia; Aosta, studenti stranieri protagonisti: il CRIA premiato dal FAI, inclusione e cultura fanno scuola; La Prefettura apre le porte ai volontari FAI per celebrare un’edizione da record. A Rimini gli studenti diventano Ciceroni per un giorno tra arte e patrimonio cittadinoIl progetto della Fondazione Cassa di Risparmio coinvolge le scuole superiori per guidare il pubblico alla scoperta delle collezioni di Palazzo Buonadrata e del Museo della Città ... altarimini.it Formazione e innovazione. Gli studenti del Cicerone di Sala Consilina a lezione con Iveco e Russo ServiceGli studenti della classe 5A IPMAT dell’Istituto Cicerone di Sala Consilina, accompagnati dai docenti delle materie caratterizzanti l’indirizzo, hanno vissuto un’importante esperienza formativa graz ... ondanews.it A Rimini gli studenti diventano “Ciceroni per un giorno” tra arte e patrimonio cittadino Leggi qui: https://altarimini.it/a-rimini-gli-studenti-diventano-ciceroni-per-un-giorno-tra-arte-e-patrimonio-cittadino.php - facebook.com facebook