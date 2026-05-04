Gli studenti ciceroni d' eccezione per le visite guidate gratuite alla scoperta del patrimonio artistico della città

Da riminitoday.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo progetto offre agli studenti delle scuole superiori un'opportunità di scoprire e condividere il patrimonio artistico locale. Chiamato ‘Cicerone per un giorno’, l'iniziativa prevede visite guidate gratuite condotte dai giovani stessi, con l’obiettivo di far conoscere ai cittadini i tesori artistici della città. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio e coinvolge il Museo della città.

Conoscere meglio il patrimonio artistico della città per saperlo raccontare ai concittadini. ‘Cicerone per un giorno’ è un progetto indirizzato agli studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado della città, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con il Museo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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