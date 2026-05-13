Maxi-operazione dei Carabinieri ad Avellino | 8 misure cautelari per reati contro la fede pubblica e il patrimonio

I Carabinieri di Avellino stanno eseguendo un’operazione che ha portato all’applicazione di otto misure cautelari nei confronti di persone ritenute coinvolte in reati contro la fede pubblica e il patrimonio. Il provvedimento, disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale locale, si basa su elementi investigativi che indicano un presunto coinvolgimento in un’associazione a delinquere. Le indagini sono ancora in corso.

In queste ore, nel capoluogo irpino, i Carabinieri stanno dando esecuzione a un provvedimento del GIP del Tribunale di Avellino, che ha disposto misure cautelari nei confronti di 8 soggetti, gravemente indiziati - allo stato delle indagini - di associazione per delinquere finalizzata alla.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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