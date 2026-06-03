Studente aggredito e accoltellato dal branco il giudice | Agghiacciante disumanità Chiani rideva quando ha saputo che rischiava la paralisi

Il 12 ottobre a Milano, uno studente è stato aggredito e accoltellato da un gruppo di giovani. Il giudice ha definito l’azione come “barbara brutalità” e ha commentato che uno dei responsabili, al momento della notizia del rischio di paralisi, avrebbe riso. L’episodio ha coinvolto più persone e ha causato gravi ferite allo studente.

Il gruppo di giovani che ha aggredito e accoltellato Davide Cavallo lo scorso 12 ottobre a Milano ha agito con "barbara brutalità". Lo sostiene il gup di Milano Alberto Carboni, che ha condannato, al termine del processo con rito abbreviato, Alessandro Chiani a 20 anni per tentato omicidio e. 🔗 Leggi su Today.it

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