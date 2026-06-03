Il giudice | Gli aggressori di Davide Cavallo hanno mostrato agghiacciante disumanità

Notizia in breve

Un giudice ha commentato l'aggressione a Davide Cavallo, definendola un atto di disumanità. Le intercettazioni in questura mostrano le parole di Alessandro C. e altri giovani, che commentavano l'attacco con freddezza e scarso rispetto. Le registrazioni rivelano un atteggiamento crudele e insensibile da parte degli aggressori, che potrebbero dover rendere conto di quanto accaduto in futuro.