Il giudice | Gli aggressori di Davide Cavallo hanno mostrato agghiacciante disumanità

Da milanotoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giudice ha commentato l'aggressione a Davide Cavallo, definendola un atto di disumanità. Le intercettazioni in questura mostrano le parole di Alessandro C. e altri giovani, che commentavano l'attacco con freddezza e scarso rispetto. Le registrazioni rivelano un atteggiamento crudele e insensibile da parte degli aggressori, che potrebbero dover rendere conto di quanto accaduto in futuro.

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Le parole di Alessandro C. e degli altri ragazzi in cui commentavano, intercettati in questura, l'aggressione a Davide Cavallo “consegnano uno spaccato di agghiacciante disumanità di cui, forse, un giorno essi risponderanno davanti alle proprie coscienze. Tuttavia, ciò che rileva in questa sede è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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